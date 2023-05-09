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США перебросили в Эстонию истребители F-22

США Материалы 9 мая 2023 01:45 (UTC +04:00)
США перебросили в Эстонию истребители F-22

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Соединенные Штаты перебросили на авиабазу Эмари под столицей Эстонии Таллином эскадрилью многоцелевых истребителей пятого поколения F-22 Raptor, сообщило в понедельник Командование ВВС США в Европе, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Как указали в командовании, они прибыли в Эстонию из Польши для "сдерживания агрессии в регионе Балтийского моря".

В начале апреля 12 истребителей F-22 были переброшены из США на польскую авиабазу Повидз "для обеспечения важной миссии, дополняющей возможности объединенной противовоздушной и противоракетной обороны... на восточном фланге НАТО", - указывается в сообщении.

Отмечается также, что в Латвии вооруженные силы Испании развернули систему противовоздушной обороны NASAMS, а британские истребители Typhoon, находящиеся в Эстонии, осуществляют патрулирование воздушного пространства над Балтикой.

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