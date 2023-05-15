Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. США

Байден проведет встречу с премьером Японии в Хиросиме

США Материалы 15 мая 2023 06:41 (UTC +04:00)
Байден проведет встречу с премьером Японии в Хиросиме

Читайте Trend в

Президент США Джо Байден после прибытия в Японию в четверг проведет двустороннюю встречу с премьер-министром страны Фумио Кисидой. Об этом сообщается в графике американского лидера, распространенном пресс-службой Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Из него следует, что Байден в четверг приедет в Хиросиму, где 19-21 мая пройдет саммит Группы семи (G7). Позднее в этот же день запланирована встреча с Кисидой.

Байден заявил журналистам о намерении отправиться на саммит G7, несмотря на опасность дефолта в США и необходимость проведения консультаций с законодателями по вопросу о повышении лимита задолженности. "Таков мой план в его нынешнем виде", - привел слова президента пресс-пул Белого дома.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости