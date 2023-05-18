Тысячелетнюю библию продали за $38,1 млн на аукционе в Нью-Йорке

Библия, которой более 1 тыс. лет, была продана в Нью-Йорке за $38,1 млн на аукционе Sotheby's. Об этом, как передает Trend со ссылкой на «Газету.Ru», сообщается в Twitter торгового дома.

«На историческом отдельном аукционе была продана самая старая и самая полная Библия на иврите», — говорится в заявлении.

По данным СМИ, книге около 1,1 тыс. лет.

Библию приобрел бывший американский дипломат Альфред Мозес от имени американской некоммерческой организации, которая передаст ее Музею еврейского народа ANU.