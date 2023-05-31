Комитет Палаты представителей дал разрешение на голосование по законопроекту о госдолге США

БАКУ /Trend/ - Во вторник было одобрено голосование по закону о повышении потолка государственного долга США для предотвращения дефолта. Об этом сообщили на заседании члены Комитета по регламенту Палаты представителей Конгресса, передает Trend.

Председатель комитета, конгрессмен Том Коул, заметил, что семь членов поддержали идею, а шестеро проголосовали против, и заявил о принятии предложения. Для принятия законопроекта необходимо получить утвердительное решение Палаты представителей полного состава, что планируется 31 мая.

После этого закон должен будет одобрить Сенат и отправиться на подпись в Белый дом. Президент США Джо Байден уже заявил о своей поддержке данной инициативы.