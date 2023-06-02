Советник президента США обсудил с израильским коллегой сотрудничество РФ с Ираном

БАКУ /Trend/ - На встрече в Вашингтоне, которая состоялась между советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, его израильским коллегой Цахи Ханегби и министром стратегического планирования Израиля Роном Дермером, обсуждались российско-иранское военное сотрудничество и помощь Украине, передает Trend со ссылкой на Белый дом.

Салливан выразил обеспокоенность углублением военных отношений между Россией и Ираном, а также подчеркнул важность поддержки Украины.

Стороны также обсудили усиление координации с Израилем с целью предотвращения получения Ираном ядерного оружия и противодействия угрозам со стороны Тегерана и его союзников.

Белый дом подчеркнул, что Салливан подтвердил стремление администрации США к дальнейшему укреплению безопасности Израиля и экономической интеграции на всем Ближнем Востоке.