БАКУ /Trend/ - Бывший президент США Дональд Трамп отверг обвинения в хранении секретных документов, назвав их абсурдными и примером злоупотребления властью со стороны Белого дома, передает Trend.

На съезде республиканцев в штате Джорджия он заявил, что обвинение в его адрес, которое было выдвинуто Министерством юстиции, стало ужасающим примером злоупотребления властью со стороны администрации президента Джо Байдена. Он также отметил, что Минюст США относится к республиканской партии по-иному, чем к демократической партии, подчеркивая неравенство в отношении. Эти высказывания были зафиксированы американскими СМИ.