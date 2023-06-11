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Трамп отверг обвинения в хранении секретных документов

США Материалы 11 июня 2023 04:23 (UTC +04:00)
Трамп отверг обвинения в хранении секретных документов

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БАКУ /Trend/ - Бывший президент США Дональд Трамп отверг обвинения в хранении секретных документов, назвав их абсурдными и примером злоупотребления властью со стороны Белого дома, передает Trend.

На съезде республиканцев в штате Джорджия он заявил, что обвинение в его адрес, которое было выдвинуто Министерством юстиции, стало ужасающим примером злоупотребления властью со стороны администрации президента Джо Байдена. Он также отметил, что Минюст США относится к республиканской партии по-иному, чем к демократической партии, подчеркивая неравенство в отношении. Эти высказывания были зафиксированы американскими СМИ.

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