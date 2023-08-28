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Байден совершит визит во Вьетнам

США Материалы 28 августа 2023 23:39 (UTC +04:00)
Байден совершит визит во Вьетнам

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Президент США Джо Байден в конце следующей недели посетит Вьетнам.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент Джо Байден отправится 10 сентября в Ханой, Вьетнам. В Ханое президент Байден встретится с генеральным секретарем Нгуеном Фу Чонгом и другими важными представителями руководства, чтобы обсудить пути углубления сотрудничества между США и Вьетнамом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры обсудят, в частности, "мир, процветание и стабильность в регионе".

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