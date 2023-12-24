Байден и Нетаньяху обсудили ситуацию в секторе Газа

БАКУ /Trend/ - В субботу президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, говорится в сообщении Белого дома, передает Trend.

Согласно информации, в ходе разговора Нетаньяху выразил благодарность за позицию США в Совете Безопасности ООН.

Сообщается, что Байден выразил беспокойство по поводу увеличивающегося числа жертв среди палестинцев и гуманитарного кризиса в секторе Газа. Отмечается, что Байден подчеркнул крайнюю необходимость защиты гражданского населения, включая тех, кто оказывает гуманитарную помощь, и важность обеспечения безопасного перемещения гражданских лиц из районов активных боевых действий.