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Президент США заявил о важности достижения временного прекращения огня в Газе

США Материалы 17 февраля 2024 04:15 (UTC +04:00)
Президент США заявил о важности достижения временного прекращения огня в Газе

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БАКУ /Trend/ - Временное прекращение огня в секторе Газа необходимо для освобождения заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС.

Как передает Trend, об этом сказал президент США Джо Байден.

"На прошлой неделе у меня были подробные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, около часа каждый. Я утверждал и твердо убежден, что временное перемирие необходимо для освобождения заложников. Я надеюсь, что это будет реализовано в ближайшее время", - отметил Байден.

Он добавил, что переговоры по новой сделке продолжаются. Он выразил надежду, что Израиль не будет проводить в анклаве никаких военных операций в ближайшее время.

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