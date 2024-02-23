США призвали Израиль обеспечить мирного населения города Рафах

БАКУ /Trend/ - Министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с министром обороны Израиля Йоавом Галантом призвал обеспечить безопасность мирного населения города Рафах перед началом возможной военной операции Израиля, сообщил Пентагон, передает Trend.

В сообщении отмечается, что министр подчеркнул важность наличия надежного плана по обеспечению безопасности и поддержки более миллиона жителей, проживающих в Рафахе, прежде чем там будут запущены какие-либо военные действия.

Кроме того, стороны обсудили совместные усилия по освобождению всех оставшихся в заложниках у ХАМАС. Остин также поднял вопрос о необходимости улучшения процесса мирного урегулирования конфликтов с гуманитарными организациями и о доставке гуманитарной помощи палестинским гражданам, отметив, что мародерство и насилие препятствуют доступу гуманитарных конвоев в сектор Газа.