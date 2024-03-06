США останутся крупнейшим экспортером СПГ

БАКУ /Trend/ - США продолжат оставаться крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа (СПГ) в мире, несмотря на приостановку администрацией процесса одобрения новых контрактов на экспорт этого вида топлива. Об этом заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, передает Trend.

Грэнхолм отметила, что США останутся главным экспортером СПГ в мире даже с учетом уже заключенных контрактов и будущего увеличения экспорта к 2030 году. Министр также подчеркнула, что европейские союзники продолжат интересоваться поставками СПГ из США, несмотря на политику постепенного отказа от ископаемых топлив.

При этом решение президента США о приостановке процедур одобрения новых контрактов может замедлить инвестиционные решения относительно новых предприятий по производству СПГ.