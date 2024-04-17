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США готовят санкции против Ирана в ответ на нападение на Израиль

США Материалы 17 апреля 2024 03:36 (UTC +04:00)
США готовят санкции против Ирана в ответ на нападение на Израиль

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - США намерены в ближайшее время ввести новые санкции против Ирана на фоне его нападения на Израиль.

Как передает Trend, об этом сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Салливан сказал, что в ближайшие дни США введут новые санкции против Ирана, охватывающие его программы ракет и беспилотников, а также против организаций, которые поддерживают Корпус стражей исламской революции (КСИР) и Министерство обороны Ирана.

По его словам, Вашингтон ожидает, что союзники и партнеры США применят против Тегерана собственные санкции.

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