США готовят санкции против Ирана в ответ на нападение на Израиль

БАКУ /Trend/ - США намерены в ближайшее время ввести новые санкции против Ирана на фоне его нападения на Израиль.

Как передает Trend, об этом сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Салливан сказал, что в ближайшие дни США введут новые санкции против Ирана, охватывающие его программы ракет и беспилотников, а также против организаций, которые поддерживают Корпус стражей исламской революции (КСИР) и Министерство обороны Ирана.

По его словам, Вашингтон ожидает, что союзники и партнеры США применят против Тегерана собственные санкции.