Госдолг США превысит $50 трлн в 2034 году

БАКУ /Trend/ - Государственный долг США в 2034 году превысит $50 трлн, что составит более 122% от ВВП страны. Такой прогноз представило бюджетное управление Конгресса США, передает Trend.

Согласно документу, "согласно текущим прогнозам, госдолг в конце 2034 года составит $50,7 трлн". В управлении уточнили, что в феврале прогнозировали, что к 2034 году госдолг США составит $48,3 трлн, что будет равно 116% от ВВП страны.

Прогнозируемый средний годовой рост ВВП США в период с 2029 по 2034 годы составит 1,8%.

В начале января госдолг США превысил отметку в $34 трлн, увеличившись более чем на $4 трлн за 2023 год. Президент Джо Байден подписал 3 июня 2023 года законопроект, одобренный Конгрессом, о повышении потолка государственного долга, который теперь будет достигнут 2 января 2025 года.