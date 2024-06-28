Президент США намерен принять участие во втором раунде дебатов

БАКУ /Trend/ - Президент США Джо Байден, которые представляет демократов, планирует принять участие во втором раунде дебатов с республиканцем Дональдом Трампом в сентябре, сообщили представители избирательного штаба Демократической партии, передает Trend.

По их мнению, результат одного раунда дебатов не должен лишать президента права баллотироваться на второй срок, поэтому Байден планирует участвовать во втором туре.

Отметим, что 27 июня в Атланте, штат Джорджия, прошли первые предвыборные теледебаты между действующим и бывшим президентами.