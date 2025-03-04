Президент США повысил пошлины на китайские товары

БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп удвоил пошлины на китайские товары, говорится в указе Дональда Трампа, опубликованного Белым домом, передает Trend.

В указе говорится, что в связи с неспособностью Китая принять адекватные меры по смягчению последствий кризиса, связанного с незаконным оборотом наркотиков, слова «10%» удаляются из раздела 2(a) Исполнительного указа 14195 и заменяются словами «20%».

Согласно документу, администрация США считает, что правительство Китая «не приняло мер по предотвращению дальнейшего потока синтетических опиоидов, включая фентанил».