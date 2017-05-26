В адрес Президента Азербайджана продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики

БАКУ /Trend/ - Президент Сербии Томислав Николич поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

"Очень рад от имени народа Республики Сербия и от себя лично передать Вам искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики и пожелать Вашей стране всестороннего развития.

Уверен, что всестороннее сотрудничество и стратегические связи Республики Сербия с Азербайджанской Республикой и в предстоящие годы будут успешно развиваться на благо наших народов.

Хочу еще раз поблагодарить Вас за теплую встречу во время моих визитов в Вашу прекрасную страну, за наши дружелюбные и конструктивные беседы, а также Вашу политику поддержки суверенитета и территориальной целостности Республики Сербия.

Желаю Вам новых успехов на высшем государственном посту, крепкого здоровья", - говорится в поздравлении.

Президент Эфиопии Мулату Тешоме поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

"От имени народа, правительства Федеративной Демократической Республики Эфиопия и от себя лично хотел бы передать Вам и в Вашем лице народу и правительству Азербайджанской Республики самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Выражаю уверенность в том, что двусторонние связи между нашими странами в дальнейшем будут еще более укрепляться.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, а народу Азербайджана – прогресса и процветания", - говорится в поздравлении.

Председатель Государственного Совета и Совета Министров Кубы Рауль Кастро Рус поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

"Сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Азербайджана – Днем Республики, передаю Вашему превосходительству наилучшие пожелания", - говорится в поздравлении.

Губернатор Астраханской области России Александр Жилкин поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

"Позвольте засвидетельствовать Вам свое почтение и искренне поздравить с Днем Республики.

В этот знаменательный день желаю Вам и всем жителям Азербайджана крепкого здоровья, счастья, благополучия и процветания.

На протяжении многих лет между нашими территориями развиваются и крепнут взаимовыгодные дружественные отношения. Очередным ярким подтверждением тому является строительство Фондом Гейдара Алиева в Астрахани Азербайджанского делового центра.

Искренне надеюсь, что сотрудничество между Астраханской областью и Азербайджаном будет и дальше плодотворно развиваться и укрепляться на благо народов наших стран", - говорится в поздравлении.

Президент Швейцарии Дорис Лойтхард поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

"Празднование национального праздника Азербайджана – Дня Республики создает для меня прекрасную возможность от имени Федерального Совета Швейцарии передать Вашему превосходительству сердечные поздравления, самые добрые пожелания развития Вашей страны, а также здоровья и процветания Вашего народа.

Уверена, что взаимное доверие и дружеские связи между нашими странами в предстоящие годы еще более углубятся.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем почтении", - говорится в поздравлении.