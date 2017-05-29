Ракетные и артиллерийские соединения ВС Азербайджана проводят учения с боевыми стрельбами (ФОТО,ВИДЕО)

29 мая 2017 12:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проводятся учения ракетных и артиллерийских соединений ВС Азербайджана, говорится в понедельник в сообщении министерства обороны. Учения проводятся согласно плану подготовки Вооруженных сил на 2017 год с целью совершенствования боевых навыков личного состава.

В ходе учений, проводимых в условиях, приближенных к боевым, артиллерийские подразделения выполняют задачи по выходу в районы сосредоточения, принятию решений, занятию огневых и стартовых позиций с соблюдением скрытности, а также перемещению во время боя и другие задания.

На учениях с целью обеспечения точности и интенсивности боевых практических стрельб используются современные автоматизированные системы управления, а для корректировки огня применяются беспилотные летательные аппараты.

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