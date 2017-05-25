Определились победители конкурса бизнес идеи “Made in Azerbaijan 2017” (ФОТО)

Определились победители конкурса бизнес идеи “Made in Azerbaijan 2017”, состоявшегося среди студентов при совместной организационной поддержке Министерства образования Азербайджанской Республики, Министерства молодежи и спорта, “Kapital Bank” ASC и UNEC.

Целью проведения конкурса является оказание поддержки в применении на уровне высших образовательных учреждений распоряжения Президента Ильхама Алиева от 18 января 2016 года «О дополнительных мероприятиях в связи со стимулированием экспорта не нефтяных продуктов», пропаганда среди студентов интереса к предпринимательской деятельности.

При разработке бизнес идей учитывалось их соответствие распоряжению и миссии конкурса, реальность применения на внутреннем рынке, упрощенный и на уровне бизнес идеи финансовый план, актуальность и креативность.

Студенты, желающие участвовать в конкурсе, свои бизнес идеи в электронном формате направили посредством страницы http://unec.edu.az/biznesideya2017/ или на email biznesideya@unec.edu.az. В конкурсе приняли участие 34 студентов 6 университетов. Совет экспертов оценив 34 бизнес идей, определил 6 финалистов.

В финальном этапе конкурса “Made in Azerbaijan 2017” 6 финалистов продемонстрировали членам жюри свои бизнес идеи.

Подготовленный студентом IV курса UNEC Фаганом Челебизаде и студентом II курса Национальной авиационной академии Эмилем Гаджиевым совместный проект «Уничтожь языковой барьер посредством Bavel! стал победителем конкурса. II места удостоен проект студентки IV курса Бакинского государственного университета Гюнай Абдуллаевой “TechSOS”, а III места студентки II курса UNEC Айтадж Шеиховой «Применение, бизнес и перспективы водоросля в бизнесе».

Победителю конкурса бизнес идеи “Made in Azerbaijan 2017” представлена премия в размере 2000, II места 1500, III места 1000 AZN.

Финалистам – студенту II курса Международной школы экономики UNEC Эшгину Джафарову за бизнес идею “Bron Stadium”, студентке I курса факультета Экономики Фатиме Масимли «Село - развитие зеленого туризма», студенту III курса факультета Финансов и бухгалтерии Агилю Гасанову “CleanS” представлены специальные подарки банка “Kapital”.

Об UNEC:

UNEC является брендом Азербайджанского государственного экономического университета. 21 января 2016 года Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патенту зарегистрирован и запатентован бренд UNEC.