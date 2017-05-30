В бакинские поселки вода будет подаваться с ограничениями

БАКУ /Trend/ - Во вторник в течение суток питьевая вода будет подаваться с ограничениями в бакинские поселки Сарай, Новханы, Горадиль, Фатмаи, Мехдиабад, Дигях, Маштага, Пиршаги, Кюрдаханы, Бильгя, Нардаран, Рамана, Бакиханов и Сабунчу, а также на некоторые территории дачных массивов, говорится в сообщении ОАО «Азерсу» (водный оператор).

Ограничения связаны с ремонтно-восстановительными работами на магистральном водопроводе Джейранбатан-Маштага, проходящем через поселок Сарай.

(Текст: Кямаля Сеидова)