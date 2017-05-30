В бакинские поселки вода будет подаваться с ограничениями

30 мая 2017 12:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник в течение суток питьевая вода будет подаваться с ограничениями в бакинские поселки Сарай, Новханы, Горадиль, Фатмаи, Мехдиабад, Дигях, Маштага, Пиршаги, Кюрдаханы, Бильгя, Нардаран, Рамана, Бакиханов и Сабунчу, а также на некоторые территории дачных массивов, говорится в сообщении ОАО «Азерсу» (водный оператор).

Ограничения связаны с ремонтно-восстановительными работами на магистральном водопроводе Джейранбатан-Маштага, проходящем через поселок Сарай.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Новости по теме
В одном из бакинских поселков будет ограничена подача питьевой воды
Общество 13 апреля 18:28
Завтра в Сумгайыте будут ограничения в подаче воды
Общество 11 апреля 15:30
Обратиться за заменой счетчиков воды можно через портал е-правительства Азербайджана
IT 20 февраля 15:07
В двух районах Баку будет ограничена подача воды
Общество 11 февраля 12:57
Азерсу: Авария на магистральном водопроводе полностью устранена
Общество 3 февраля 12:10
ОАО "Азерсу" закупает ПО и IT-оборудование
IT 3 февраля 11:00
Подача воды в трех районах Баку будет восстановлена сегодня ночью - «Азерсу»
Общество 2 февраля 17:56
ИБР заинтересован в участии в проектах ОАО "Азерсу" (ФОТО)
Экономика 17 января 23:56
В Азербайджане уведомить о неисправности счетчиков воды можно через портал е-правительства
IT 18 октября 2016 14:48
Будет ограничено водоснабжение бакинских поселков
Общество 11 августа 2016 18:39
В одном из районов Баку будет ограничена подача воды
Общество 5 августа 2016 18:00
В двух районах Баку временно не будет воды
Общество 4 августа 2016 10:43
Ограничивается подача воды в ряде районов Баку
Общество 19 июля 2016 11:33
В Хатаинском районе Баку будут ограничения в подаче воды
Общество 8 июля 2016 12:18
В ряде городов Азербайджана ограничено водоснабжение
Общество 14 июня 2016 16:00
Водный оператор Азербайджана закупит различные материалы
Бизнес 10 июня 2016 11:53
Водный оператор Азербайджана закупает химреагенты
Бизнес 7 июня 2016 17:24
Водный оператор Азербайджана рассказал, по какому тарифу будет погашаться старая задолженность
Общество 17 мая 2016 12:29