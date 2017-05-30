Реализация стратегических дорожных карт в Азербайджане дает первые результаты - Центр анализа

БАКУ /Trend/ - Экономика Азербайджана в настоящее время проходит период трансформации, сказал во вторник директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана Вусал Гасымлы в ходе своего выступления на конференции на тему "Экономические реформы: результаты и советы".

По его словам, в 2016 году показатель фактического ВВП Азербайджана впервые был ниже потенциального ВВП, что обусловлено принятием стратегических дорожных карт.

"Основными направлениями для обеспечения конкурентоспособности азербайджанской экономики были выбраны технологическое обновление, институциональное развитие и формирование человеческого капитала. Уже есть и первые результаты. По итогам первых четырех месяцев 2017 года ненефтяной экспорт вырос на 22 процента, приостановилось сокращение золотовалютных резервов, обеспечена стабильность курса маната. В настоящее время объем денежной массы в обращении составляет 13 процентов от ВВП, тогда как в Казахстане этот показатель достигает 11 процентов, в Южной Корее - восемь процентов, а в Турции - 6,5 процента", - сказал Гасымлы.

(Автор: Анвар Мамедов)