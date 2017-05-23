Фатима Акпер отмечает юбилей (ФОТО)

23 мая 2017 17:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Известный стилист-визажист, призер и член жюри многих международных конкурсов по красоте и парикмахерскому искусству, член Ассоциации моды Азербайджана, судья международной категории, мастер международного класса Фатима Акпер сегодня отмечает юбилей, сообщает Trend Life.

Фатима Акперова – это человек, который, как говорится, любит оставаться в тени, но своим трудом и мастерством вносит большой вклад в дело развития индустрии красоты не только в стране, но и за рубежом. Достаточно отметить, что в 2004 году она вошла в семерку лучших визажистов мира по итогам чемпионата во Франции, а в 2007 году заняла 18-е место на чемпионате мира по парикмахерскому искусству в Италии. В 2007 году была избрана в состав жюри Всемирного конкурса красоты (Beauty of the World-2007) и с тех пор оценивает лучших визажистов и парикмахеров мира.

"У меня есть свое видение мира и чувство палитры. Стилист-визажист - это одновременно и художник, и архитектор, это Божий дар, с которым человек рождается. Такой мастер обязательно должен обладать природным талантом, чтобы привносить в это искусство нечто свое, а не копировать у других. Можно, например, создать на полотне чистый ручеек, но показать его прохладу не каждому дано. Настоящий профессионал должен увидеть и воссоздать прекрасный образ женщины, гармонирующий с ее внешним и внутренним миром. Работа современного стилиста-визажиста, в отличие от работы парикмахера, требует более утонченной проработки всех деталей и мелочей общего образа или стиля женщины, изюминки, индивидуальности и обаяния, и сказочного преображения благодаря всевозможным вариантам визажа, подбора парфюмерии и косметики. Этот мастер должен обладать чувством утонченности и изящества, при этом не забывая и про модные тенденции. Визажист, как художник, должен правильно видеть и применять цвета, а как архитектор исправлять некоторые дефекты лица женщин. Любая прическа и макияж должны быть выполнены в едином стиле в соответствие с образом женщины", - говорит Фатима Акпер.

(Автор: Вугар Иманов)

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