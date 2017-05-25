Саммит НАТО назначит координатора альянса по борьбе с терроризмом

25 мая 2017 13:25 (UTC+04:00)

Лидеры стран-членов НАТО на саммите в четверг примут решение о назначении координатора альянса по борьбе с терроризмом и создании нового подразделения по обмену разведданными, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

"Мы также договоримся о создании в штаб-квартире НАТО ячейки по сбору разведсведений о терроризме, улучшая обмен разведданными, в том числе по вопросу иностранных бойцов. И мы примем решение о назначении координатора для контроля над усилиями НАТО в борьбе с терроризмом", — сказал Столтенберг журналистам перед саммитом.

Новости по теме
В Манчестере использовался тот же тип взрывчатки, что в Париже и Брюсселе
Европа 13:18
НАТО согласится на членство альянса в коалиции по борьбе с ИГ - Генсек
В мире 11:34
Президент Турции отбыл в Брюссель
Турция 24 мая 20:41
Трамп прибыл в Брюссель для участия в саммите НАТО
США 24 мая 20:30
Президент Турции призвал страны НАТО направлять не менее 2% ВВП на оборонные расходы
Турция 24 мая 19:35
Четыре бомбы обнаружены на месте строительства штаб-квартиры НАТО
В мире 24 мая 13:44
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Манчестере
Европа 23 мая 10:17
Сирийский Хомс перешел под контроль сил Асада
Арабские страны 22 мая 19:38
Главы стран НАТО обсудят в Брюсселе расширение альянса
В мире 22 мая 19:20
В Сирии боевики обстреляли Дамаск, Дейр-эз-Зор и Дераа
Арабские страны 22 мая 19:09
Азербайджан и НАТО укрепляют сотрудничество
Политика 20 мая 14:12
Шесть человек погибли в результате атаки боевиков на телецентр в Афганистане
Другие страны 18 мая 07:29
Не менее четырех боевиков ИГ уничтожены в результате авиаудара в Афганистане
Другие страны 18 мая 00:22
Постпред США при ООН назвала важным сотрудничество с Россией против ИГ
США 15 мая 00:08
НАТО не будет участвовать в боевых действиях в Сирии и Ираке - Столтенберг
В мире 11 мая 14:48
НАТО увеличит небоевой контингент в Афганистане - Столтенберг
В мире 10 мая 13:34
ВВС Сирии нанесли массированный удар по ИГ в провинции Дейр-эз-Зор
Арабские страны 9 мая 22:55
Силы безопасности Афганистана за сутки ликвидировали более 70 боевиков
Другие страны 9 мая 15:34