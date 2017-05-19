Министр обороны Бразилии опроверг сообщения СМИ о своей отставке

Министр обороны Бразилии Раул Жунгманн остается на своей должности вопреки сообщениям некоторых СМИ о его отставке, передает ТАСС.

"В связи с новостями, распространяемыми в прессе, министр обороны Раул Жунгманн сообщает, что он остается на своей должности и в полной мере будет исполнять свои обязанности по руководству вооруженными силами - функции, которые были возложены на него президентом республики", - отмечено в документе.

Ранее Социалистическая народная партия (СНП) Бразилии, членом которой является Жунгманн, приняла решение выйти из состава правящей коалиции из-за скандала, разгоревшегося вокруг президента страны Мишела Темера. Однако представители этой политической силы заявили, что министр обороны останется на своей должности в связи с "высоким значением его сферы ответственности для обеспечения государственной безопасности в момент кризиса и неопределенности".

17 мая бразильские предприниматели - братья Жоэсли и Уэсли Батиста - передали в Федеральный верховный суд (ФВС) страны запись, на которой Темер якобы просит подкупить бывшего спикера нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента экс-главы государства Дилмы Руссефф. По данным телеканала Globo, деньги предназначались для "покупки молчания" Куньи.