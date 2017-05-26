В Лас-Вегасе школьный автобус столкнулся с внедорожником

26 мая 2017 03:41 (UTC+04:00)

По меньшей мере 11 человек получили ранения при столкновении школьного автобуса с внедорожником в американском городе Лас-Вегас, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

В аварии незначительные травмы получили восемь учеников средней школы, водитель школьного автобуса, женщина за рулем внедорожника и ребенок, находившийся с ней в автомобиле. Самые серьезные травмы получила женщина-водитель, ребенок находился в детском кресле, сообщил сотрудник полиции Лас-Вегаса Ларри Хэдфилд.

Всего в школьном автобусе находились 37 учеников. Автобус направлялся на занятия. Получивших травмы учеников и водителя автобуса отправили в больницу, их жизням ничего не угрожает.

Власти начали следствие, чтобы установить причину аварии.

Новости по теме
Конгрессмен Стив Коэн выступил с заявлением в связи с Днем Республики Азербайджана
США 03:14
Если США сократят финансовую поддержку, Организация не сможет выполнять свои задачи - ООН
Другие страны 25 мая 22:41
Евросоюз и США договорились активизировать борьбу с ИГ
В мире 25 мая 15:23
В Нью-Йорке неизвестный ранил ножом троих прохожих
США 24 мая 23:47
Азербайджан поставил нефть в Техас впервые с 2012 года
Энергетика 24 мая 17:44
США уничтожили семь боевиков "Аль-Каиды" в результате рейда в Йемене
США 23 мая 07:14
Сенат утвердил кандидатуру Бренстеда на пост посла США в Китае
США 23 мая 05:39
В Госдепе считают, что Турция сделала больше всех для помощи сирийцам
США 23 мая 02:44
Трамп пообещал продолжить укреплять американо-израильские отношения
США 22 мая 22:20
США обсуждают с Саудовской Аравией поставку вооружений на $110 млрд
США 22 мая 21:09
Трамп потребовал от Ирана прекратить поддержку "террористов и боевиков"
Иран 22 мая 16:39
Трамп прибыл с первым визитом в Израиль
США 22 мая 13:43
Один из самых известных радиоведущих США поделился впечатлениями о Баку и азербайджанцах
Политика 22 мая 11:24
Азербайджан помогает США в сохранении тысяч рабочих мест - посол
Экономика 22 мая 11:22
Китай попросил США дать ему 100 дней для оказания давления на КНДР
Другие страны 22 мая 05:41
Трамп пригласил короля Саудовской Аравии с визитом в США
США 21 мая 22:41
Президент Филиппин назвал Трампа своим другом
Другие страны 21 мая 14:16
Самолет авиакомпании Qantas совершил экстренную посадку в США
США 21 мая 04:22