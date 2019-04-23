Макс Ферстаппен прокомментировал предстоящий Гран-при Азербайджана

23 апреля 2019 16:43 (UTC+04:00)

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал предстоящий Гран-при Азербайджана, передает Trend со ссылкой на Сhampionat.com

«В Баку довольно интересная гонка, потому что она проходит на уличной трассе. Обычно на уличных трассах хочешь выступать с высоким уровнем прижимной силы. Но из-за длинных прямых между поворотами в Баку нужно искать компромисс. Это означает, что у вас довольно низкое сцепление и машина несколько скользит.

Управлять болидом на такой трассе весело, особенно на участке рядом с крепостью. Там очень узко, но зато потом получаются классные фотографии. Эта трасса подходит для обгонов благодаря длинным прямым и зоне DRS.

В Баку уик-энд всегда бывает интересным, многое может случиться. Надеюсь, что гонка в этом году получится удачной», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

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