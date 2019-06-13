Азербайджан занял восьмое место по экспорту нефти в Германию

БАКУ /Тренд/ - Спикер Милли Меджлиса (парламента) Огтай Асадов встретился с находящейся в Азербайджане немецкой делегацией, возглавляемой председателем Бундестага Томасом Опперманом, сообщает в четверг Trend.

Поприветствовав зарубежных гостей, спикер отметил важность подобных встреч для расширения межпарламентских связей, а также напомнил, что в мае текущего года председатель партнерской группы Немецкого парламента по Южному Кавказу Юханес Карс в ходе визита в Азербайджан также провел встречи в Милли Меджлисе.

Асадов отметил, что у наших стран богатая история дружбы и сотрудничества.

«Президент Азербайджана подписал указ в связи с двухсотлетней годовщиной появления немецких поселений в Азербайджане. Сегодня также успешно развиваются отношения между независимым Азербайджаном и Германией. Ответные визиты наших президентов на государственном уровне способствуют углублению наших отношений и дают импульс для подписания 77 юридических документов.

Наблюдается положительная тенденция и в экономической сфере. В 2018 году товарооборот между Азербайджаном и Германией составил 1,9 миллиарда долларов, а в январе-апреле текущего года этот показатель составил 590 миллионов. Не случайно, что в рамках торговли между Германией и странами Южного Кавказа на долю Азербайджана приходится 70 процентов товарооборота. По показателям за 2018 год Азербайджан занимает восьмое место по экспорту нефти в Германию»

Спикер подчеркнул заинтересованность Азербайджана в углублении связей со странами Евросоюза, в том числе и с Германией.

«Сегодня Азербайджан играет важную роль в поставках нефти и газа в Европу. Реализованные по инициативе и в тесном сотрудничестве с Азербайджаном проекты по прокладке нефтяных и газовых трубопроводов еще раз подтверждают это. Азербайджан также заинтересован в реализации идеи железнодорожного компонента «Шелкового пути», играющего ключевую роль в соединении Европы и Азии», - сказал Асадов.

Спикер отметил, что с каждым днем растет влияние парламентской дипломатии на межгосударственные отношения: «Радует, что в парламентах наших стран функционируют партнерские группы, а также официальные лица немецкого правительства и парламента не раз становились гостями Милли Меджлиса. Мы очень высоко оцениваем наши ответные визиты».

Также в ходе встречи была затронута проблема Нагорного Карабаха, и председатель азербайджанского парламента отметил важность решения этой проблемы в рамках международных законов и норм.

Выразив благодарность за столь радужный прием, заместитель председателя немецкого Бундестага выразил свое восхищение Баку, а также подчеркнул наличие общих ценностей и единого мнения между нашими странами.

По словам Оппермана проведение диалогов на волнующие наши государства темы и успешная парламентская дипломатия позволит разрешить многие военные конфликты мирным путем. Он отметил важность проведенной в Баку по инициативе Милли Меджлиса конференции.

На приеме было отмечено, что Германия уделяет большое внимание Азербайджану, как важному игроку в регионе и в будущем постарается укрепить двусторонние связи.

Во встрече также приняли участие глава рабочей группы по межпарламентским связям Ханлар Фаталиев, представитель президентского аппарата Азай Гулиев и посол нашей страны в Германии Рамин Гасанов.

(Автор: Вячеслав Черкашин. Редактор: Хазар Ахундов)

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