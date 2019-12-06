Азербайджанская общественность понесла невосполнимую утрату

6 декабря 2019 22:29 (UTC+04:00)

Азербайджанская общественность понесла невосполнимую утрату - сегодня в Баку скончался депутат Милли Меджлиса, заместитель председателя постоянной комиссии по правам человека, член межпарламентских рабочих групп нескольких стран Евда Сасунович Абрамов.

Евда Абрамов прошел славный путь от учителя сельской школы до члена Азербайджанского Парламента. Окончив среднюю школу в селе Красная Слобода Евдо Абрамов учился на историческом факультете Азербайджанского педагогического института, работал главой исполнительной власти Красной Слободы и возглавлял местный муниципалитет. С 2005 года и до последних дней Евдо Абрамов был депутатом Милли Меджлиса.

Евда Абрамов был известен, как чуткий и отзывчивый человек, грамотный специалист и большой патриот Азербайджана и Израиля. Евдо Абрамов оставил после себя четверых детей и внуков.

Правление Международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" приносит свои глубокие соболезнования семье и близким покойного.

Allah rəhmət eləsin.

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