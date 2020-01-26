Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд обратился к гражданам

26 января 2020 22:46 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - B связи с огромным числом запросов от заявителей на аренду жилья с обязательством продажи, а также по другим техническим причинам, был перегружен сервер портала электронного правительства, сообщает Trend cо ссылкой на Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана.

В результате на сайте возникли проблемы с получением заявок на аренду от электронной системы Фонда ипотечных и кредитных гарантий.

В настоящее время Фонд, совместно с соответствующими организациями, принимает все необходимые меры для восстановления стабильной, надежной и безопасной работы электронной системы и обеспечения равных условий для каждого пользователя системы.

Дополнительная информация будет предоставлена ​​гражданам после устранения указанных технических проблем и принятия необходимых мер для предотвращения их повторения.

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