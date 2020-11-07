Албанская церковь Святой Девы Марии в поселке Нидж капитально отреставрирована Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Албанская церковь Святой Девы Марии, расположенная в поселке Нидж Габалинского района, была капитально отреставрирована Фондом Гейдара Алиева.

Как сообщает в субботу Trend, 7 ноября состоялось открытие после реставрации Албанской церкви Святой Девы Марии.

Председатель Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана Роберт Мобили в интервью в связи с этим заявил, что реконструкция Албанской церкви Святой Девы Марии в поселке Нидж Фондом Гейдара Алиева и передача этой церкви общине являются историческим событием. Восстановление этого исторического наследия свидетельствует о значении, которое придается мультикультурным ценностям в Азербайджане. «Сегодня, несмотря на то, что Азербайджан ведет Отечественную войну за освобождение своих оккупированных земель от врага, церкви в нашей стране, в том числе албанская, восстанавливаются. Это и есть показатель уровня мультикультурализма в Азербайджане. Азербайджан является примером для всего мира в плане дружественного сосуществования многих народов».

Роберт Мобили отметил, что разные народы дружно живут на этой земле. «Сегодня мы также объединились против врага. Среди солдат, находящихся на фронте, есть также представители национальных меньшинств, проживающих в Азербайджане. Потому что эта земля – наша общая Родина. Наши молитвы с нашими солдатами. Азербайджан ведет войну за восстановление своих земель. Но враг воюет и умирает на чужой земле», - отметил он.

Выражая отношение к боевым действиям армянских религиозных деятелей на фронте, председатель Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана сказал: «Из видеокадров, распространяемых противником, мы видим, что армянские религиозные деятели берутся за оружие и воюют против нас. Я был в ужасе, увидев сцену, когда в церкви благословляют и отправляют на войну армянских священников. Разве в христианской религии есть такой подход, то есть можно призывать людей к войне? Такого нет ни в исламе, ни в иудаизме. В том числе, в христианстве. Один из запретов христианства гласит: не убий! Но мы видим, что у армянских религиозных деятелей - наоборот. С другой стороны, давайте посмотрим на реалии Азербайджана: здесь представители различных народов и культур дружно живут вместе. Сегодня удины являются наследниками албанской церкви и сохранили христианство. Армяне же арменизировали албанские церкви на оккупированных территориях. Сегодня мы видим, что переселившиеся в Карабах армяне вместе с албанскими храмами уничтожают исламские храмы, памятники, исторические места, меняют архитектурный стиль. А в Азербайджане эти религиозные храмы восстанавливаются».

От имени общины Роберт Мобили поблагодарил Фонд Гейдара Алиева и его руководство за реконструкцию Албанской церкви Святой Девы Марии.

Отметим, что Габалинский район - один из регионов, где существовала исторически наблюдаемая в нашей стране система мультикультурных ценностей - три такие небесные религии, как христианство, иудаизм и ислам, религиозные общины этносов, исповедующих эти религии, церкви, синагоги и мечети, являющиеся святилищами, а также различные национальные меньшинства и этнические группы. Из 10 тысяч удинов мира около 4 тысяч проживают в габалинском поселке Нидж.

Реставрация и реконструкция наших историко-религиозных памятников, в том числе мечетей, церквей, синагог, строительство новых молельных домов являются составной частью политики, проводимой азербайджанским государством в этой области. Фонд Гейдара Алиева также принимает непосредственное участие в реализации этой политики.