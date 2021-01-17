Комиссия минобороны Азербайджана за неделю приняла более 1950 граждан (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Продолжается деятельность созданной соответствующим приказом министра обороны комиссии по приему и рассмотрению обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации, передает Trend в воскресенье со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Комиссия, действующая в Учебно-тренировочном центре Вооруженных сил, в течение шести дней рассмотрела 1751 обращение и приняла соответствующие меры по их решению.

Мобильная группа комиссии, действующая на территории Физулинского района, до сегодняшнего дня рассмотрела 202 обращения и приняла соответствующие меры по их решению.

За этот период комиссия приняла 1953 граждан и зарегистрировала их обращения.