Комиссия минобороны Азербайджана за неделю приняла более 1950 граждан (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Продолжается деятельность созданной соответствующим приказом министра обороны комиссии по приему и рассмотрению обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации, передает Trend в воскресенье со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Комиссия, действующая в Учебно-тренировочном центре Вооруженных сил, в течение шести дней рассмотрела 1751 обращение и приняла соответствующие меры по их решению.
Мобильная группа комиссии, действующая на территории Физулинского района, до сегодняшнего дня рассмотрела 202 обращения и приняла соответствующие меры по их решению.
За этот период комиссия приняла 1953 граждан и зарегистрировала их обращения.
Лента новостей
Комиссия по рассмотрению обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации, также приступает к деятельности в регионах
Для рассмотрения обращений демобилизованных лиц будут созданы еще две комиссии - минобороны Азербайджана
Комиссия минобороны Азербайджана не имеет полномочий по выдаче удостоверения ветерана - Анар Эйвазов
Мы счастливы в связи с возвращением Азербайджаном своих исконных земель - президент Фонда тюркской культуры и наследия
Тюркские народы обеспечат возрождение освобожденных земель Азербайджана в духовном и культурном плане - генсек ТЮРКСОЙ
Помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев принял участие в заседании правления Организации ветеранов республики (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев вошел в историю как лидер, объединивший мнения разных политических сил – ученый-историк
Всемирно известный фотограф Реза Дегати рассказал французскому телеканалу об истории города Шуша (ФОТО, ВИДЕО)
При совместной организации ИВ Баку и Общественного объединения "Региональное развитие" в Баку посажены деревья (ФОТО)
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО)
“Aзерлотерея” передана в управление на договорной основе турецкой компании “YMT Sans B.V.” – Распоряжение
В Азербайджане социально-психологические реабилитационные услуги оказаны 260 раненым в Отечественной войне (ФОТО)