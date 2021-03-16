Расторгнуты договора с 6-ю арендаторами, обратившимся для создания агросадов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана расторгло договора с шестью арендаторами, которые обратились для создания агросадов.

Об этом в программе «Час эксперта» сказал начальник Службы развития лесов при Минэкологии Намик Хыдыров, сообщает во вторник Trend.

По его словам, в связи с нарушением лесного законодательства и невыполнением требований договора были расторгнуты 6 договоров, которые охватывали территорию в 580 гектаров. На 300 гектарах этих территорий были допущены случаи вырубки лесов.

«Дело не ограничилось расторжением договоров, наказания не избежали и ответственные лица регионального управления по данной территории — были освобождены от занимаемой должности директор управления, лесник и два сторожа», — сказал Хыдыров.

Начальник службы отметил, что на остальных территориях арендаторы не выполнили работы, указанные в договоре. В связи с этим сотрудничество с ними было прекращено.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)