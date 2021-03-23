Награждены российские специалисты, задействованные в разминировании освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Группа российских специалистов, принявших участие в операции по разминированию освобожденных от оккупации территорий в рамках тесного сотрудничества между Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, награждены медалями Азербайджана «За заслуги в области военного сотрудничества» и нагрудным знаком «За сотрудничество» МЧС Азербайджана.

Как сообщили во вторник Trend в МЧС Азербайджана, на церемонии награждения, прошедшей в Карабахском региональном центре МЧС, приняли участие первый заместитель начальника Службы спасения особого риска МЧС генерал-майор Магеррам Гасанов, начальник Карабахского регионального центра МЧС полковник Мирали Фейзиев, руководитель группы российских пиротехников полковник Алексей Завацкий и другие.

Выступая на церемонии, Магеррам Гасанов рассказал об эффективном сотрудничестве между министерствами по чрезвычайным ситуациям двух стран и отметил участие российских пиротехников в разминировании освобожденных от оккупации территорий в рамках этого сотрудничества.

Руководитель группы пиротехников МЧС России полковник Алексей Завацкий выразил благодарность за награждение.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)