В войсках Нахчыванского гарнизона прошли тактические учения (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно Плану слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2021 учебный год проведены совместные тактические учения на тему "Совместные действия войск Нахчыванского гарнизона по предотвращению нарушений государственной границы".

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана, по сценарию учений условные нарушители границы пытаются незаконно пересечь государственную границу и проникнуть на территорию Нахчыванской Автономной Республики. При обнаружении нарушения государственной границы наряду с усилением охраны границы об этом уведомляются соответствующие подразделения профильных ведомств. По сигналу, полученному от пограничного наряда, личный состав поднимается по команде "к оружию", пограничные наряды "Группы тревоги" двигаются к месту происшествия.

Для предотвращения проникновения нарушителей вглубь в зоне обыска совместно с подразделениями Отдельной пограничной дивизии "Нахчыван" с привлечением подразделений специального назначения Отдельной общевойсковой армии и группы спецназа Отдельной оперативной бригады "Нахчыван" внутренних войск территория закрывается по обозначенным пределам.

В районе операции создается объединенный штаб для более эффективного проведения поисковых действий. Для обнаружения и задержания нарушителей границы с поисковыми группами Отдельной общевойсковой армии, Отельной пограничной дивизии "Нахчыван" и Отдельной оперативной бригады "Нахчыван" внутренних войск осуществляются экстренные поисковые меры с использованием возможностей специальных технических средств.

В результате успешных поисковых операций нарушители, обнаруженные дронами, окружаются с различных направлений и задерживаются.

После передачи захваченных нарушителей границы в соответствующие органы деятельность в зоне досмотра границы приостанавливается и ограничения, наложенные на режим, снимаются.

В результате совместной деятельности подразделений Отдельной общевойсковой армии, Отельного пограничного дивизии "Нахчыван", Отдельной оперативной бригады "Нахчыван" внутренних войск, местных правоохранительных и исполнительных органов, а также проживающих на территории жителей цели, поставленные на учениях, были достигнуты.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)