Профсоюз журналистов Азербайджана обратился к международным организациям по поводу гибели представителей СМИ в Кельбаджаре (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Профсоюз журналистов Азербайджана направил обращение международным организациям по поводу гибели представителей СМИ при исполнении служебных обязанностей в Кельбаджарском районе.

Как передает в пятницу Trend, в обращении, направленном Международной федерации журналистов (IFJ), Международной ассоциации по защите свободы слова (İFEX), организации «Репортеры без границ» (RSF), Комитету защиты журналистов (CPJ), ARTICLE 19, Международной поддержке СМИ (IMS), Международному институту прессы (IPI), Европейской федерации журналистов (EFJ) сообщается, что четвертого июня при исполнении служебных обязанностей погибли корреспондент Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) Магеррам Ибрагимов и оператор ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» (AZTV) Сирадж Абышов. Инцидент произошел в Кельбаджарском районе Азербайджана из-за подрыва на мине в недавно освобожденном от армянской оккупации районе.

«После окончания Второй Карабахской войны и подписания 10 ноября 2020 года трехстороннего заявления лидерами Азербайджана, России и Армении подобные провокации происходили неоднократно. Десятки мин и других взрывных устройств, установленных в свое время Арменией, привели к гибели и ранениям десятков людей. Трагический инцидент, в результате которого погибли Магеррам Ибрагимов и Сирадж Абишов, является показателем того, что проблема заминированных территорий является препятствием для журналистской деятельности, делает эту профессию очень опасной. Следует учесть, что сотрудники обоих медиа-органов отправились в Кельбаджар для выполнения своих обязанностей.

Армения отказывается предоставить азербайджанской стороне карты минных полей, что не только ограничивает журналистскую деятельность в этих районах, но и препятствует возвращению вынужденных переселенцев, которые были насильно изгнаны со своих родных земель в результате армянской оккупации.

Мы, журналисты, требуем, чтобы Армения прекратила действия, нарушающие права и свободы человека, и предоставила карты минных полей.

Мы призываем наших зарубежных коллег серьезно отреагировать на этот факт и оказать давление на Армению, чтобы она предоставила карты минных полей», – говорится в обращении.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)