Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган с супругами присутствовали на показе композиции "Музыкальное наследние и карабахские скакуны на Джыдыр-дюзю", организованном Фондом Гейдара Алиева (версия 2)

Добавлены подробности, изменен заголовок (первая версия опубликована в 19:45)

БАКУ /Trend/ - 15 июня при организации Фонда Гейдара Алиева в Шуше была представлена музыкальная композиция «Музыкальное наследие и карабахские скакуны на Джыдыр-дюзю».

Как сообщает во вторник Trend, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Первая леди Эмине Эрдоган посмотрели музыкальную композицию.

Под грандиозное выступление карабахских скакунов, представленных Федерацией конного спорта Азербайджана, в музыкальной композиции были представлены танцы балетной труппы Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, Азербайджанского государственного музыкального и танцевального ансамбля имени Фикрета Амирова, танцевального ансамбля «Мирвари» и студентов Бакинской академии хореографии, выступление ритм-группы «Натиг». В рамках программы были исполнены народные и композиторские песни Азербайджана и Турции.

В ходе мероприятия Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану был подарен карабахский скакун «Зафар», представитель одной из старейших пород лошадей, и композиция «Харыбюльбюль». В композиции «Харыбюльбюль» два цветка харыбюльбюль, которые считаются символом Карабаха, объединившись олицетворяют вечные дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией.

Гостям мероприятия, организованного в Шуше, также был подарен сборник публикаций Фонда Гейдара Алиева под названием «Культурное наследие Карабаха». Коллекция включает отдельные издания в области литературы, музыки, архитектуры, народного творчества и ковроткачества.