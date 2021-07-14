Баку становится прекраснее с каждым днем - мэр Тбилиси
БАКУ /Trend/ - Баку с каждым днем становится все прекраснее. Я был здесь четыре года назад, и сегодня стал очевидцем преображения азербайджанской столицы.
Как сообщает в среду Trend, об этом сказал находящийся с визитом в Азербайджане мэр Тбилиси Каха Каладзе.
По его словам, важно, в частности, озеленение города.
"Видимо, как руководство страны, так и столичная мэрия уделяют большое внимание обустройству, озеленению Баку", - сказал Каладзе.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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