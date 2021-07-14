Баку становится прекраснее с каждым днем - мэр Тбилиси

БАКУ /Trend/ - Баку с каждым днем становится все прекраснее. Я был здесь четыре года назад, и сегодня стал очевидцем преображения азербайджанской столицы.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал находящийся с визитом в Азербайджане мэр Тбилиси Каха Каладзе.

По его словам, важно, в частности, озеленение города.

"Видимо, как руководство страны, так и столичная мэрия уделяют большое внимание обустройству, озеленению Баку", - сказал Каладзе.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)