3 сотрудника Бакинской высшей школы нефти стали победителями конкурса “Yüksəliş”

Азербайджан 15 июля 2021 09:17 (UTC+04:00)
3 сотрудника Бакинской высшей школы нефти стали победителями конкурса “Yüksəliş”

Преподаватели Бакинской высшей школы нефти (БВШН) стали победителями конкурса “Yüksəliş”. Так, преподаватели БВШН Орхан Гулиев, Зия Мурсалзаде и Гюльдана Хидаятли заняли на конкурсе 1, 2 и 19 места соответственно. В общей сложности в конкурсе приняли участие около 12000 человек.

Ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов отметил, что преподавательский коллектив вуза может гордиться тем, что входит в двадцатку лучших. Это радость и успех для всей семьи SOCAR и БВШН!

Орхан Гулиев преподает на кафедре инженерии по автоматизации процессов, Зия Мурсалзаде – на кафедре бизнес-администрирования (MBA), а Гюльдана Хидаятли является руководителем отдела обеспечения качества БВШН. Следует отметить, что Г. Хидаятли - выпускница Бакинской высшей школы нефти.

Имена победителей внесут в банк кадрового резерва. Кроме того, они получат от менеджеров годовой план индивидуального развития и грант на саморазвитие в размере 20 тыс. манатов каждый.

Орхан Гулиев и Зия Мурсалзаде также занимают ответственные должности в SOCAR.

Отметим, что конкурс “Yüksəliş” был учрежден указом Президента Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года с целью выявления и оказания поддержки перспективным лидерам, обладающим высоким интеллектуальным уровнем и незаурядными управленческими навыками, а также для обеспечения создания банка кадрового резерва в стране.

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