В Агсу от коронавируса вакцинированы более 20 тыс. граждан

БАКУ /Trend/ - В регионах Азербайджана успешно продолжается процесс вакцинации от COVİD-19. В Агсуинском районе на сегодня вакцину получили 23 тысячи человек.

Об этом сказал в субботу Trend директор Центральной больницы Агсуинского района Али Гусейнов.

По его словам, из них 13 600 человек уже получили обе дозы препарата, а 9 400 - первую дозу.

"Люди массово обращаются за получением вакцины. Вначале мы обследуем их, проверяем на наличие каких-либо заболеваний, потом принимается решение о вакцинации. На сегодняшний день в Агсуинском районе после вакцинации побочных эффектов не зафиксировано. Вакцинация практически предотвратила распространение коронавирусной болезни в районе. На данный момент на территории Агсуинского района всего один активный больной коронавирусом, который находится на домашнем карантине", - сказал Гусейнов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)