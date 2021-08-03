Получивший ранение и потерявший ногу участник 44-дневной Отечественной войны Азербайджана вновь готов к бою (Trend TV)

БЕЙЛАГАН /Trend/ - Участник 44-дневной Отечественной войны Азербайджана Биннат Эйвазли, получивший тяжелое ранение в результате взрыва мины и потерявший ногу, вновь готов принять участие в боевых действиях.

Как сообщает карабахское бюро Trend, Эйвазли является уроженцем села Биринджи Ашиглы Бейлаганского района.

С 27 сентября 2020 года он принимал участие в боях за территориальную целостность Азербайджана. В первый же день получил осколочное ранение в руку, но продолжил сражаться.

"Я был ранен в руку, но не ушел с поля боя. Перевязал руку и продолжил сражаться. Потом попал на мину, рядом с нашими солдатами разорвался снаряд. Когда открыл глаза, то увидел, что нахожусь в больнице", - вспоминает Эйвазли.

Он подчеркнул, что во время войны его боевые товарищи всегда двигались вперед и никогда не отступали.

«Все сражались героически, никто не боялся, потому что мы воевали за нашу историческую землю, за справедливость», - говорит Эйвазли.

Он отметил, что правительство Азербайджана всегда поддерживает участников войны, проявляет о них заботу и внимание.

Эйвазли прошел необходимое обследование и лечение как после ранения, так и в последние месяцы.

Представляем вниманию читателей подробный видеорепортаж об участнике Отечественной войны.

(Автор: Аслан Мамедли. Перевод: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)