BOS Shelf в ряде самых активных участников "Марафона занятости" ветеранов Отечественной войны – Госагентство занятости

«Марафон занятости», направленный на поддержку трудоустройства членов семей шехидов и ветеранов Отечественной войны продолжается.

Согласно данным Государственного агентства занятости, компания BOS Shelf, анонсировавшая в рамках марафона 21 новую вакансию, является одним из самых активных работодателей в этой сфере.

"В BOS Shelf всегда с большим почтением относятся ко всем, кто героически боролся за территориальную целостность нашей страны. Мы считаем своим долгом регулярное оказание поддержки ветеранам Первой и Второй Карабахских войн, и гордимся их присутствием в рядах наших сотрудников", - говорится в сообщении BOS Shelf.

По состоянию на осень 2020-го года, в коллективе BOS Shelf числилось уже более 200 ветеранов Первой Карабахской войны. На Второй Карабахской войне, завершившейся великой исторической победой Азербайджана под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, приняли участие 58 сотрудников компании.

По окончании Второй Карабахской войны, в рамках программы по поддержке ветеранов, BOS Shelf приняла 50 участников войны в свой специализированный Учебный центр на бесплатной основе.

"Здесь наши новые кадры получают образование по различным специальностям, таким как механика, сварка, монтаж, такелаж и т.д., по успешному завершению которого получат предложение о трудоустройстве".

Компания также трудоустроила по различным специальностям 10 ветеранов Второй Карабахской войны без предварительного процесса обучения.

В настоящее время в BOS Shelf работают более 300 ветеранов Первой и Второй Карабахских войн.