В танковых и механизированных соединениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана начался новый учебный период (ФОТО/ВИДЕО)

Азербайджан 10 августа 2021 17:10 (UTC+04:00)
В танковых и механизированных соединениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана начался новый учебный период (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Танковые и механизированные соединения Отдельной общевойсковой армии в Нахчыване приступили к новому учебному периоду с проведением активных занятий.

В ходе занятий совершенствуются навыки личного состава по уничтожению целей на поле боя.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве обороны Азербайджана, навыки, приобретенные личным составом на различных тренажерах в учебно-тренировочных центрах воинских соединений Отдельной общевойсковой армии, оцениваются по состоянию выполнения задач, отработанных на организованных в полевых условиях занятиях.

Основное внимание на учениях уделялось ознакомлению экипажами бронетехники с опытом, приобретенным на поле боя в ходе 44-дневной Отечественной войны.

В настоящее время в учебных центрах совершенствуются навыки личного состава в управлении танками, боевыми машинами пехоты и бронетранспортерами в ходе боевых операций, отрабатывается вождение бронетехники с преодолением естественных и искусственных препятствий на местности, а также проводятся различные маневры и стрельбы.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

В танковых и механизированных соединениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана начался новый учебный период (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В танковых и механизированных соединениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана начался новый учебный период (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В танковых и механизированных соединениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана начался новый учебный период (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В танковых и механизированных соединениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана начался новый учебный период (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В танковых и механизированных соединениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана начался новый учебный период (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В танковых и механизированных соединениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана начался новый учебный период (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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