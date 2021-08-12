Подразделения МЧС Азербайджана продолжают борьбу с лесными пожарами в Турции и в ночное время (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Пожарно-спасательные отряды МЧС Азербайджана, находящиеся в Турции в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева, продолжают успешные операции по тушению лесных пожаров.

Как сообщили в четверг Trend в МЧС, за прошедшие сутки азербайджанские пожарные проводили операции по охлаждению очагов возгорания в населенных пунктах Отманлар Кёйджегизского района, Йыланлы Ментешинского района и Буджак Бурдурского района. На участках с задымлением было предотвращено возникновение пожара.

Вместе с тем, подразделения МЧС Азербайджана продолжили круглосуточную охрану Еникёйской и Кемеркёйской ТЭС в Милясском районе.

Привлеченный в охладительным мерам самолет-амфибия МЧС Азербайджана Бе-200ЧС за прошедшие сутки совершил семь вылетов в направлении Бурдура и осуществил слив 63 тонн воды, а вертолет авиационного отряда министерства совершил 28 вылетов в Кёйджегизском направлении и осуществил слив 70 тонн воды.

Несмотря на то, что тушение пожаров проводится в труднопроходимой местности с горным рельефом, в рамках срочных и неотложных мероприятий на ряде участков азербайджанские пожарно-спасательные отряды продолжали свою деятельность и в ночное время. Деятельность пожарно-спасательных подразделений МЧС Азербайджана осуществляется в тесной координации с турецкими пожарными.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)