Назначен директор дома-музея Бюльбюля в Шуше

БАКУ /Trend/ - Фахреддин Гаджибейли назначен директором дома-музея Бюльбюля в Шуше.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве культуры Азербайджана, соответствующий приказ подписал глава ведомства Анар Керимов.

Отметим, что 29 августа в Шуше состоялось открытие после реставрации дома-музея народного артиста Бюльбюля, внесшего большой вклад в развитие азербайджанской музыкальной культуры и сыгравшего важную роль в становлении профессиональной вокальной школы.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)