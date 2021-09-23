Назначен директор дома-музея Бюльбюля в Шуше
БАКУ /Trend/ - Фахреддин Гаджибейли назначен директором дома-музея Бюльбюля в Шуше.
Как сообщили в четверг Trend в министерстве культуры Азербайджана, соответствующий приказ подписал глава ведомства Анар Керимов.
Отметим, что 29 августа в Шуше состоялось открытие после реставрации дома-музея народного артиста Бюльбюля, внесшего большой вклад в развитие азербайджанской музыкальной культуры и сыгравшего важную роль в становлении профессиональной вокальной школы.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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