МГ ОБСЕ приветствовала освобождение Азербайджаном армянского военнослужащего

БАКУ /Trend/ - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ приветствовали освобождение Азербайджаном военнослужащего Армении.

"Сопредседатели провели консультации с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди и вице-президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Жилем Карбонье в Женеве 7 и 8 октября. Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ (PRCiO) Анджей Каспршик также участвовал во встречах», - говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что в свете недавней конструктивной встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана на полях Генеральной Ассамблеи ООН сопредседатели приветствовали освобождение Азербайджаном одного армянского военнослужащего, а также обсудили возможные меры по деэскалации и гуманитарные меры.

«Сопредседатели подчеркнули свое намерение продолжить работу со сторонами и положительно восприняли заявления Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в которых выражалась принципиальная готовность встретиться под эгидой сопредседателей. Сопредседатели надеются на взаимодействие сторон по вопросам модальностей и деталей такой встречи и подтверждают свою готовность посетить регион в ближайшем будущем, чтобы обсудить следующие шаги в этом процессе», - говорится в заявлении.

Напомним, что 6 октября Азербайджан вернул Армении военнослужащего Артура Давидяна, пропавшего без вести 22 августа 2021 года на границе двух стран.

Ранее в минобороны Армении сообщили, что 22 августа около 21:00 (GMT + 4) старший лейтенант Артур Давидян покинул место постоянной дислокации без разрешения командования. Через некоторое время связь с ним была потеряна.