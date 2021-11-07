Команда Euronews Azerbaijan поздравляет азербайджанский народ с Днем Победы (ВИДЕО)

Азербайджан 7 ноября 2021 20:33 (UTC+04:00)
Команда Euronews Azerbaijan поздравляет азербайджанский народ с Днем Победы (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Корреспондент Euronews Azerbaijan Эмин Ибрагимов и оператор Станислав Алескеров подготовили сюжет, посвященный Дню Победы Азербайджана.

Trend представляет вниманию этот видеосюжет.

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