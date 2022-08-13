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Азербайджанская мужская сборная по волейболу выиграла сборную Марокко на Исламиаде (ФОТО)

Азербайджан Материалы 13 августа 2022 19:48 (UTC +04:00)
Азербайджанская мужская сборная по волейболу выиграла сборную Марокко на Исламиаде (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанская мужская сборная по волейболу выиграла сборную Марокко на V Играх исламской солидарности.

Как сообщает в субботу Trend, наша сборная выиграв сборную Марокко со счетом 3:1 прошла в следующий этап соревнований.

Первый сет азербайджанская сборная выиграла со счётом 25:20, второй сет проиграла со счётом 22:15, а третий и четвёртый выиграла со счётом 28:16 и 25:10 соответственно.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По итогам соревнований спортсменам будут вручены 355 медалей.

Азербайджанская мужская сборная по волейболу выиграла сборную Марокко на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанская мужская сборная по волейболу выиграла сборную Марокко на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанская мужская сборная по волейболу выиграла сборную Марокко на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанская мужская сборная по волейболу выиграла сборную Марокко на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанская мужская сборная по волейболу выиграла сборную Марокко на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанская мужская сборная по волейболу выиграла сборную Марокко на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанская мужская сборная по волейболу выиграла сборную Марокко на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанская мужская сборная по волейболу выиграла сборную Марокко на Исламиаде (ФОТО)
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