Азербайджанская компания расширяет свою деятельность в Узбекистане

ООО «GPS Solutions» с марта 2022 года инициировала ряд проектов в г. Ташкент и в регионах Узбекистана по интеграции систем мониторинга автотранспорта и видеонаблюдения в режиме реального времени.

Входящая в 10-ку наиболее успешных GPS компаний в рейтинге Gurtam, GPS.AZ, будучи эксклюзивным дистрибьютором крупнейших в мире производителей GPS оборудования Queclink и Teltonika, а также производителя систем облачного видеонаблюдения на транспорте Howen Technologies, успешно продвигает свои услуги и решения на рынке Азербайджана и выходит на международный рынок.

Предлагаемая система видеомониторинга решает сразу несколько востребованных и взаимодополняемых задач, а в рамках безопасности обеспечивает:

защиту водителей и пассажиров

запись видеоинформации в архив для последующего анализа тревожных ситуаций и идентификации нарушителей

усиление правовой защиты персонала и пассажиров

Ключевые аспекты в интеграции системы – обеспечение круглосуточного GPS и видеомониторинга автотранспорта и стационарных объектов, управление и координирование работы персонала компаний, работа по автоматизации «ручного» труда, внедрение современных IT решений для оптимизации рутинных процессов, продвижения на рынке республики инновационных решений, способствующих рационализации и оптимизации расходов.

В рамках проекта в Узбекистане начата работа по оснащению автотранспорта как юридических лиц, так и владельцев частного транспорта, онлайн системой слежения и видеонаблюдения. Компания под брендом GOGPS.UZ уже подключила сотни единиц транспорта как в самом Ташкенте, так и в регионах республики. Проектом также предусмотрено подключение автопарков ряда крупных компаний в сфере логистики, строительства и грузоперевозок.