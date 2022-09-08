Надеемся, что Армения будет соблюдать свои обязательства - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Постконфликтная ситуация в регионе [после второй Карабахской войны 2020 года] остается непростой, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью EFE Comunicación, ведущему информационному агентству Испании, сообщает в четверг Trend.

“Мы надеемся, что Армения будет соблюдать свои обязательства, и считаем, что нет другой возможности перевернуть страницу, нормализовать отношения и сделать их добрососедскими. Конечно, для этого нужно выполнять свои обязательства и уважать международное право”, - сказал министр.

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