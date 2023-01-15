По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще восемь автомобилей снабжения миротворцев (ФОТО)

ШУША /Trend/ - На Лачинской дороге в очередной раз созданы условия для проезда машин снабжения, принадлежащих российским миротворцам.

Как сообщает в воскресенье сотрудник Trend, командированный в Шушу, был обеспечен беспрепятственный проезд колонны из 8 машин снабжения миротворцев.

Кроме того, сегодня утром были созданы условия для проезда по дороге еще нескольких машин, принадлежащих Международному комитету Красного Креста.

Акция протеста, проводимая представителями неправительственных организаций (НПО) Азербайджана в зоне временного размещения российских миротворцев в Карабахе, продолжается уже тридцать пятый день.

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО «AzerGold» 10 декабря должна была приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, прибыв на территории проведения согласованного мониторинга в сопровождении российских миротворцев, группа столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг были сорваны из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.