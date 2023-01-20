Постоянный координатор ООН в Азербайджане выразила соболезнования в связи с событиями 20 января

БАКУ /Trend/ - Постоянный координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева выразила свои соболезнования в связи с событиями 20 января, передает Trend со ссылкой на ее публикацию в Twitter.

"Сегодня 33-я годовщина трагических событий 20 января 1990 года в Баку. Я присоединяюсь к народу и правительству Азербайджана в память о героях, погибших в борьбе за независимость", - говорится в публикации.

Отметим, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года по приказу руководства СССР в результате военной агрессии против Азербайджана со стороны подразделений Советской Армии, сил специального назначения, а также контингента внутренних войск в Баку, Сумгаите, Ленкорани и Нефтчале были совершены массовые убийства мирного населения, в том числе детей, женщин и стариков.

В результате военной агрессии оккупационных сил 149 мирных жителей были убиты, 744 получили тяжелые ранения, 4 пропали без вести. Советская армия, которая была направлена в страну с целью насильственного подавления массовых выступлений азербайджанского народа и национально-освободительного движения начатых в ответ на дискриминационную политику руководства СССР в отношении азербайджанского народа, депортацию сотен тысяч азербайджанцев с их исторических земель на территориях нынешней Армении и необоснованные территориальные претензии Армении на Карабах, грубо нарушив международное право и Конституцию, совершила беспрецедентную расправу над гражданским населением.